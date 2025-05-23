Telegraph: в Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Согласно данным Telegraph, министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс в составе группы бывших бойцов спецподразделений совершил восхождение на Эверест, где в среду был установлен британский флаг. Примечательно, что группа использовала ксенон для ускорения акклиматизации, что позволило им достичь вершины за 5 дней вместо традиционных двух месяцев. Впоследствии Карнс выразил особую гордость за установление рекорда по скоростному восхождению без предварительной гималайской акклиматизации.