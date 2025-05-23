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Telegraph: в Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование скоростного подъема британцев на Эверест.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Непала проводит расследование в отношении группы британских альпинистов, включающей бывших военнослужащих и министра, которые установили рекорд восхождения на Эверест, применяя запрещенный препарат ксенон без соответствующего уведомления компетентных органов о допинге. Об этом сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в беседе с Telegraph.

«Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест… Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — рассказал он.

Согласно данным Telegraph, министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс в составе группы бывших бойцов спецподразделений совершил восхождение на Эверест, где в среду был установлен британский флаг. Примечательно, что группа использовала ксенон для ускорения акклиматизации, что позволило им достичь вершины за 5 дней вместо традиционных двух месяцев. Впоследствии Карнс выразил особую гордость за установление рекорда по скоростному восхождению без предварительной гималайской акклиматизации.

По утверждениям Регми, власти Непала не знали о применении британцами ксенона.

Ранее KP.RU писал, как британский альпинист Кентон Кул в 19-й раз покорил Эверест.