В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать букет

«При выборе свежих цветов стоит обратить внимание на состояние стебля: он не должен быть слишком сухим. Признаком свежести, особенно для роз, служит наличие так называемой “рубашки” — нижних, более толстых и грубых лепестков, обрамляющих полураспустившийся бутон. Однако некоторые продавцы эти лепестки могут удалять, что не всегда указывает на несвежесть цветка. Полураскрытые бутоны — идеальный вариант для долгого хранения букета», — рассказали в ведомстве.