В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать букет

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. После покупки цветов нужно удалить их нижние листья, обрезать стебли и сразу же поставить букет в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«При выборе свежих цветов стоит обратить внимание на состояние стебля: он не должен быть слишком сухим. Признаком свежести, особенно для роз, служит наличие так называемой “рубашки” — нижних, более толстых и грубых лепестков, обрамляющих полураспустившийся бутон. Однако некоторые продавцы эти лепестки могут удалять, что не всегда указывает на несвежесть цветка. Полураскрытые бутоны — идеальный вариант для долгого хранения букета», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что лепестки цветов должны быть эластичными. Если они выглядят вялыми и с трудом возвращаются в исходное положение, это может свидетельствовать о том, что растения не первой свежести. Искусственные украшения бутона могут скрывать недостатки растений.
«После покупки букета рекомендуется сразу же поставить цветы в вазу с водой, предварительно обрезав стебли: косой срез будет предпочтителен для толстых стеблей, в то время как жесткие стебли следует обломать или расщепить. Удаление нижних листьев также необходимо, чтобы избежать гниения и неприятного запаха», — добавили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре предупредили, что важные требования к продаже цветов — это доведение до покупателя необходимой и достоверной информации о товаре и его изготовителях, оформление информации на русском языке.
«Для импортных цветов необходим в наличии акт карантинного фитосанитарного контроля. Продавец обязан передать покупателю кассовый и товарный чек», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что комнатные растения и свежесрезанные цветы возврату и обмену не подлежат. Обменять либо вернуть их можно только при наличии каких-либо недостатков или в случае непредставления полной и достоверной информации о товаре.