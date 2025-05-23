Telegraph: в Британии призвали лишить семьи среднего класса детских пособий

В Британии предложили лишить семьи среднего класса детских пособий, с соответствующей инициативой выступила министр жилищного строительства страны Анджела Рейнер.
The Telegraph пишет, что речь идёт о попытке «восполнить дыру» в бюджете Британии.
Рейнер обратилась к министру финансов Рейчел Ривз.
«Анджела Рейнер призвала Рэйчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий. Заместитель премьер-министра потребовала от казначейства “изъять” пособие из домохозяйств, где зарплата самого высокооплачиваемого работника составляла от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов», — говорится в публикации.
Британское издание ссылается на внутренний документ.
В материале сказано, что инициатива Рейнер «вышла далеко за рамки её полномочий».
Ранее сообщалось, что беженцам с Украины тяжело получить работу в Британии.