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Telegraph: в Британии призвали лишить семьи среднего класса детских пособий

Речь идёт о попытке «восполнить дыру» в бюджете Британии.

Источник: Аргументы и факты

В Британии предложили лишить семьи среднего класса детских пособий, с соответствующей инициативой выступила министр жилищного строительства страны Анджела Рейнер.

The Telegraph пишет, что речь идёт о попытке «восполнить дыру» в бюджете Британии.

Рейнер обратилась к министру финансов Рейчел Ривз.

«Анджела Рейнер призвала Рэйчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий. Заместитель премьер-министра потребовала от казначейства “изъять” пособие из домохозяйств, где зарплата самого высокооплачиваемого работника составляла от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов», — говорится в публикации.

Британское издание ссылается на внутренний документ.

В материале сказано, что инициатива Рейнер «вышла далеко за рамки её полномочий».

Ранее сообщалось, что беженцам с Украины тяжело получить работу в Британии.