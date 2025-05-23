Telegraph: в Британии призвали лишить семьи среднего класса детских пособий

«Анджела Рейнер призвала Рэйчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий. Заместитель премьер-министра потребовала от казначейства “изъять” пособие из домохозяйств, где зарплата самого высокооплачиваемого работника составляла от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов», — говорится в публикации.