Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выдвигает требования. На этот раз она обратилась к президенту Сербии Александру Вучичу. Кая Каллас заявила, что государству необходимо сделать стратегический выбор, цитирует AP.
По словам главы дипломатии ЕС, будущее Сербии как кандидата в Евросоюз зависит от тех ценностей, которые она намерена отстаивать. Кая Каллас напомнила Александру Вучичу о его поездке на Парад Победы. Она заявила, что не понимает, как он мог стоять рядом с российским лидером Владимиром Путиным. Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Белград якобы должен определиться, чьи интересы отстаивает — Востока или Запада.
«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть», — подытожила Кая Каллас.
В РФ, тем временем, отреагировали на отстранение главы дипломатии ЕС от разработки стратегических документов. Сенатор Алексей Пушков считает, что даже в Брюсселе разочаровались в профессиональной пригодности Каллас.