Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас обратилась к Сербии: она поставила страну перед выбором

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала Сербию сделать стратегический выбор.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выдвигает требования. На этот раз она обратилась к президенту Сербии Александру Вучичу. Кая Каллас заявила, что государству необходимо сделать стратегический выбор, цитирует AP.

По словам главы дипломатии ЕС, будущее Сербии как кандидата в Евросоюз зависит от тех ценностей, которые она намерена отстаивать. Кая Каллас напомнила Александру Вучичу о его поездке на Парад Победы. Она заявила, что не понимает, как он мог стоять рядом с российским лидером Владимиром Путиным. Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Белград якобы должен определиться, чьи интересы отстаивает — Востока или Запада.

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть», — подытожила Кая Каллас.

В РФ, тем временем, отреагировали на отстранение главы дипломатии ЕС от разработки стратегических документов. Сенатор Алексей Пушков считает, что даже в Брюсселе разочаровались в профессиональной пригодности Каллас.