Каллас обратилась к Сербии: она поставила страну перед выбором

По словам главы дипломатии ЕС, будущее Сербии как кандидата в Евросоюз зависит от тех ценностей, которые она намерена отстаивать. Кая Каллас напомнила Александру Вучичу о его поездке на Парад Победы. Она заявила, что не понимает, как он мог стоять рядом с российским лидером Владимиром Путиным. Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Белград якобы должен определиться, чьи интересы отстаивает — Востока или Запада.