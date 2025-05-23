Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Наиболее популярными игрушками среди детей являются конструкторы, куклы и коляски, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
«Среди ключевых категорий — конструкторы, порядка 16%, куклы, фигурки и аксессуары, включая коляски — 15%, игрушечный транспорт — 12%, настольные игры — 11% (ранее 9%), игрушки для творчества и экспериментов — 10% (ранее 8%)», — рассказала Цицулина, отвечая на вопрос о том, какие игрушки привлекают детей и родителей больше всего.
Она отметила, что доля рынка технологичных игрушек и игрушек-гаджетов удваивается каждые три года и уже составляет порядка 4%.