Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей

«Среди ключевых категорий — конструкторы, порядка 16%, куклы, фигурки и аксессуары, включая коляски — 15%, игрушечный транспорт — 12%, настольные игры — 11% (ранее 9%), игрушки для творчества и экспериментов — 10% (ранее 8%)», — рассказала Цицулина, отвечая на вопрос о том, какие игрушки привлекают детей и родителей больше всего.