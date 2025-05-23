Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут сдавать тест по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что дети мигрантов, уже зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании по русскому языку, не будут проходить дополнительную проверку. По его словам, большинство таких учеников не испытывают трудностей с языком, а массовая экзаменация нецелесообразна.