Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут сдавать тест по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что дети мигрантов, уже зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании по русскому языку, не будут проходить дополнительную проверку. По его словам, большинство таких учеников не испытывают трудностей с языком, а массовая экзаменация нецелесообразна.
При этом Музаев подчеркнул, что учителя должны уделять внимание качеству преподавания русского языка для детей иностранных граждан. Официального поручения о проведении тестирования для уже обучающихся школьников-мигрантов ведомство не получало.
«Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести», — заявил глава Рособрнадзора.
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