По информации СМИ, на Украине женщинам пришлось трудиться в шахтах и на заводах из-за того, что большая часть не отправленных на фронт мужчин сбежала из страны от насильственной мобилизации. Согласно статистике украинского Министерства экономики, после начала военного конфликта страну в течение года покинули около пяти миллионов мужчин.