Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант переезда в другую страну. Подавляющее большинство детей привлекает большее количество возможностей. Об этом стало известно в пятницу, 23 мая, из исследования, проведенного Фондом супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской.
— Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу, — говорится на слайде презентации исследования.
Организация отметила четыре причины подобного решения: 80 процентов респондентов привлекает большее количество возможностей, 64 процента детей хотят посмотреть на жизнь в других странах, 39 процентов готовы уехать ради лучшего образования, 38 процентов опрошенных назвали поводом для переезда безопасность, передает РИА Новости.
По информации СМИ, на Украине женщинам пришлось трудиться в шахтах и на заводах из-за того, что большая часть не отправленных на фронт мужчин сбежала из страны от насильственной мобилизации. Согласно статистике украинского Министерства экономики, после начала военного конфликта страну в течение года покинули около пяти миллионов мужчин.