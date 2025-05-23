Губернатор Александр Дрозденко: Сделаем Старую Ладогу российским центром гостеприимства

В Москве в Третьяковской галерее 22 мая прошло заседание Попечительского совета по вопросам развития Старой Ладоги. Первая столица Древней Руси благодаря своей богатой истории обладает большим туристическим потенциалом. Главная задача Попечительского совета — выполнить поручение президента Владимира Путина по созданию в Старой Ладоге общенационального культурно-туристического центра.
В совет входят губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, министр культуры РФ Ольга Любимова, первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Бережно и системно с самым высоким и профессиональным кураторством, беремся сделать Старую Ладогу российским центром гостеприимства. Обсуждаем не просто восстановление памятников истории, но комплексное развитие поселения. По всем проектам, за исключением реконструкции федеральной трассы “Кола”, Ленобласть примет участие в софинансировании проекта с федеральным бюджетом», — рассказал об итогах заседания Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Глава Ленинградской области сообщил, что в ближайшее время планируется включить Старую Ладогу в список опорных населённых пунктов России. Этот шаг позволит привлечь дополнительные средства по государственным программам. Кроме того, по словам Александра Дрозденко, одной из первоочередных задач станет обеспечение транспортной доступности, в том числе строительство объездной дороги для грузового транспорта в обход Старой Ладоги.
В апреле этого года участникам Попечительского совета был представлен мастер-план развития Старой Ладоги. Он стал дорожной картой и стратегическим инструментом для работы с инвесторами. План включает работы по реставрации Ладожской крепости, Успенского и Никольского монастырей, модернизацию инженерно-технических сетей, работы по городскому благоустройству.
Кроме того, в Старой Ладоге планируется провести масштабные археологические исследования, создать новые музейные пространства и разработать современные туристические маршруты. Еще одна приоритетная задача — сохранение уникальной экосистемы Ладоги. При разработке плана учитывались не только исторические и краеведческие материалы, но и мнение жителей о будущем их малой родины.
Старая Ладога является старейшей каменной крепостью России. Её история берет свое начало со времен Рюрика. Первое упоминание о ней встречается в 862 году в Повести Временных лет. Сегодня Старая Ладога — село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, административный центр Староладожского сельского поселения.