Губернатор Александр Дрозденко: Сделаем Старую Ладогу российским центром гостеприимства

Глава Ленинградской области сообщил, что в ближайшее время планируется включить Старую Ладогу в список опорных населённых пунктов России. Этот шаг позволит привлечь дополнительные средства по государственным программам. Кроме того, по словам Александра Дрозденко, одной из первоочередных задач станет обеспечение транспортной доступности, в том числе строительство объездной дороги для грузового транспорта в обход Старой Ладоги.