Психиатр рассказал, как долго должно длиться принятие горя

Переживание горя — очень личный и непростой процесс, и у каждого он проходит по-разному. Одни справляются с ним быстрее, другим требуется гораздо больше времени. Однако затянувшееся страдание может стать причиной психологических проблем и даже заболеваний. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр Денис Константинов.
— Согласно Международной классификации болезней, нормальная реакция горя не должна длиться больше шести месяцев. Если горе длится дольше, оно должно рассматриваться как аномальное, — объяснил специалист.
Среди осложненных форм горевания выделяют затяжное горе, отложенные переживания, чрезмерные эмоциональные реакции или состояния, которые внешне проявляются как телесные симптомы. Не все подходы к пониманию процесса горевания устанавливают конкретные сроки для каждой его стадии.
При этом стадийность горевания — понятие условное. Психиатр отметил, что не существует строгого сценария, по которому человек должен пройти определенные этапы. Кто-то может перескочить стадию, а затем к ней вернуться. Все зависит от психики, жизненного опыта и типа личности.