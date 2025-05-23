Психиатр рассказал, как долго должно длиться принятие горя

Переживание горя — очень личный и непростой процесс, и у каждого он проходит по-разному. Одни справляются с ним быстрее, другим требуется гораздо больше времени. Однако затянувшееся страдание может стать причиной психологических проблем и даже заболеваний. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр Денис Константинов.