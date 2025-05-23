На певицу Максакову составили протокол за нарушение закона об иноагентах

Минюст РФ внёс Максакову в перечень иноагентов весной 2023 года. В ведомстве заявили, что она призывала к предоставлению вооружения украинской стороне и свержению действующей в Российской Федерации государственной власти. Кроме того, Максакова распространяла материалы, созданные иностранными агентами.