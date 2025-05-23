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На певицу Максакову составили протокол за нарушение закона об иноагентах

Артистка не предоставила данные о себе в уполномоченный орган.

Источник: Аргументы и факты

В отношении оперной певицы Марии Максаковой* составлен очередной административный протокол, иноагент не предоставила данные о себе в уполномоченный орган.

Документ поступил в Пресненский суд российской столицы.

«Протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М. П.* зарегистрирован судом 21 мая», — рассказали представителям средств массовой информации в суде.

Артистке грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Минюст РФ внёс Максакову в перечень иноагентов весной 2023 года. В ведомстве заявили, что она призывала к предоставлению вооружения украинской стороне и свержению действующей в Российской Федерации государственной власти. Кроме того, Максакова распространяла материалы, созданные иностранными агентами.

В отношении певицы заведено дело. Помимо этого, её четыре раза штрафовали за нарушение закона об иноагентах.

Ранее сообщалось, что иноагент Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.