На певицу Максакову составили протокол за нарушение закона об иноагентах

В отношении оперной певицы Марии Максаковой* составлен очередной административный протокол, иноагент не предоставила данные о себе в уполномоченный орган.
Документ поступил в Пресненский суд российской столицы.
«Протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М. П.* зарегистрирован судом 21 мая», — рассказали представителям средств массовой информации в суде.
Артистке грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ внёс Максакову в перечень иноагентов весной 2023 года. В ведомстве заявили, что она призывала к предоставлению вооружения украинской стороне и свержению действующей в Российской Федерации государственной власти. Кроме того, Максакова распространяла материалы, созданные иностранными агентами.
В отношении певицы заведено дело. Помимо этого, её четыре раза штрафовали за нарушение закона об иноагентах.
Ранее сообщалось, что иноагент Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.