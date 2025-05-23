Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России

Онищенко: российские специалисты заранее готовят вакцину от гриппа.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мы же каждый год теперь, слава Богу, заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа», — рассказал Онищенко.

Специалисты, заранее зная свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите населения от них, пояснил он.