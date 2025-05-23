Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Мы же каждый год теперь, слава Богу, заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа», — рассказал Онищенко.
Специалисты, заранее зная свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите населения от них, пояснил он.