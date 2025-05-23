Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится избежать ответственности, доведя Украину до полного краха. Об этом заявил в эфире YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Ликвидировав государство Украина, Зеленский ликвидирует свою ответственность перед этим государством. Если Украины нет, ответственности у него нет», — сказал Дубинский.
Политик заявил, что действия нынешнего украинского руководства, начиная от соглашений о природных ресурсах с американской стороной и заканчивая срывом переговорного процесса с РФ, преследуют единственную цель — недопущение смены власти.
Ранее Дубинский заявил, что введение ЕС пошлин на украинские сельскохозяйственные товары — показатель настоящего отношения Брюсселя к Киеву.