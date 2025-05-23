В Иркутске закроют движение по улице Баррикад до 20 августа

В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Баррикад. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, запрет на проезд коснется участка в месте пересечения с улицей Ленской.
— С 8:00 26 мая до 22:00 20 августа будет прекращено движение транспорта по улице Баррикад в месте пересечения с Ленской.
Водителей просят с пониманием отнестись к изменениям в движении и заблаговременно выбирать маршрут. Перекрытие связано со строительством тепловой магистрали по улице Баррикад 5.