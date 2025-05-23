Геронтолог рассказала о неочевидных признаках приближающегося забвения

Снижение выносливости, замедленное восстановление после физических нагрузок, ухудшение качества сна и потеря мышечной массы могут быть менее заметными признаками старения, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«К “тихим” признакам старения можно отнести ухудшение выносливости, замедленное восстановление после нагрузок, ухудшение сна, потерю мышечной массы, изменения в походке и осанке, а также забывчивость, снижение концентрации и настроения», — отметила Ткачева.
Она подчеркнула, что многие пожилые люди воспринимают эти изменения как естественные, однако их появление служит поводом для прохождения медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что ученые научились предсказывать смерть пожилых людей.