Минобороны требует взыскать с РЖД более 30 млн рублей по новым искам

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 30,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исковые материалы.
Восемь исковых заявлений уже поступили в суд, часть из них принята к производству. Требования связаны с финансовыми претензиями военного ведомства к железнодорожной компании.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований совокупно составляет 30 млн 720 тыс. 717 рублей», — отмечается в материалах.
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