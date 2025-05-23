Известного артиста оштрафовали в двойном размере

«Суд привлек артиста по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). По закону за такое нарушение полагается либо штраф в двукратном размере первоначальной суммы, либо до 15 суток ареста, либо до 50 часов обязательных работ», — сообщили РИА Новости в суде.