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Известного артиста оштрафовали в двойном размере

Московский мировой суд вынес решение о штрафе в двойном размере актеру Игорю Вернику за несвоевременную оплату предыдущего штрафа. Об этом сообщили в суде.

Верник накопил долги за ЖХК.

Московский мировой суд вынес решение о штрафе в двойном размере актеру Игорю Вернику за несвоевременную оплату предыдущего штрафа. Об этом сообщили в суде.

«Суд привлек артиста по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). По закону за такое нарушение полагается либо штраф в двукратном размере первоначальной суммы, либо до 15 суток ареста, либо до 50 часов обязательных работ», — сообщили РИА Новости в суде.

За что Верник получил первый штраф, не уточняется. Мировой суд Москвы ранее удовлетворил иск о взыскании с актера Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Точная сумма присужденной задолженности не разглашается.