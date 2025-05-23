Связующую Россию и Китай канатную дорогу построят к 2026 году: что известно об объекте

Россия и Китай вскоре свяжут себя не только партнерскими, но и территориальными связями. Так, решено построить трансграничную канатную дорогу. Ее запуск планируют на весну 2026 года, рассказала операционный директор «Агентства развития проектных инициатив» Екатерина Кузьмина. Ее цитирует «Интерфакс».
Канатная дорога, уточнила Екатерина Кузьмина, возьмет старт в Благовещенске и высадит пассажиров в китайском Хэйхэ. Высота расположения — 70 метров. Дорога будет состоять из двух линий с двумя кабинами.
Екатерина Кузьмина также поделилась объемом средств, выделенных на строительство объекта. Так, разработка обойдется в 13 миллиардов рублей. Сама поездка будет занимать всего 2,5 минуты.
В Петербурге, тем временем, ожидают строительства новой парящей набережной. Первые очертания объекта могут появиться совсем скоро.