Связующую Россию и Китай канатную дорогу построят к 2026 году: что известно об объекте

Россия и Китай вскоре свяжут себя не только партнерскими, но и территориальными связями. Так, решено построить трансграничную канатную дорогу. Ее запуск планируют на весну 2026 года, рассказала операционный директор «Агентства развития проектных инициатив» Екатерина Кузьмина. Ее цитирует «Интерфакс».