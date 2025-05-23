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Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, заявил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Источник: © РИА Новости

«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — ответил Кириллов на вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса.

Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом.

«Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами», — добавил глава Росводресурсов.

Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах.

XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22—23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.