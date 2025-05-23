Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря

«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — ответил Кириллов на вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса.