Лавров поинтересовался у журналиста Зарубина, кто его пустил в Кремль

После церемонии вручения высших государственных наград в Кремле министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 мая, подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле, спросив, как его «сюда пустили».