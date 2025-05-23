Лавров поинтересовался у журналиста Зарубина, кто его пустил в Кремль

После церемонии вручения высших государственных наград в Кремле министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 мая, подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле, спросив, как его «сюда пустили».
— Как вас сюда пустили?, — спросил в шутку дипломат у журналиста.
Лица, находившиеся рядом с ними, посмеялись и отметили, что Зарубин почти живет в Кремле, передает Life.ru.
21 мая президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Глушковского района Павла Золотарева, заявившего, что Сумы должны стать российской территорией. Глава государства отметил, что Александра Хинштейна назначили на пост врио губернатора Курской области, поскольку он «тоже так хочет все побольше».
22 мая Владимир Путин вручил Сергею Лаврову высшую российскую награду — орден Андрея Первозванного. Награду вручают за «выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».