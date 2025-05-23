Суд в Москве оштрафовал актера Верника за неоплату другого штрафа

Российский актер Игорь Верник не успел оплатить административный штраф в срок. Всего на погашение дается 60 дней. За неуплату актеру вменяют новый штраф. Об этом свидетельствуют данные Мирового суда в Москве, пишет РИА Новости.
В инстанции подчеркнули, что Игорь Верник проходит по части 1 статьи 20.25 КоАП России. Ее текст гласит о неуплате административного штрафа в срок. По этой статье нарушителю грозит наказание в виде удвоенного штрафа, административного ареста или обязательных работ.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — заявили в суде.
Тем временем, в России ввели новые штрафы для дачников. Они касаются неиспользуемых участков земли и незарегистрированных строений.