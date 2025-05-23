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Суд в Москве оштрафовал актера Верника за неоплату другого штрафа

Игорь Верник не оплатил штраф за два месяца, за что получил новое наказание.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Игорь Верник не успел оплатить административный штраф в срок. Всего на погашение дается 60 дней. За неуплату актеру вменяют новый штраф. Об этом свидетельствуют данные Мирового суда в Москве, пишет РИА Новости.

В инстанции подчеркнули, что Игорь Верник проходит по части 1 статьи 20.25 КоАП России. Ее текст гласит о неуплате административного штрафа в срок. По этой статье нарушителю грозит наказание в виде удвоенного штрафа, административного ареста или обязательных работ.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — заявили в суде.

Тем временем, в России ввели новые штрафы для дачников. Они касаются неиспользуемых участков земли и незарегистрированных строений.