Суд в Москве оштрафовал актера Верника за неоплату другого штрафа

В инстанции подчеркнули, что Игорь Верник проходит по части 1 статьи 20.25 КоАП России. Ее текст гласит о неуплате административного штрафа в срок. По этой статье нарушителю грозит наказание в виде удвоенного штрафа, административного ареста или обязательных работ.