Росводресурсы рассказали о ситуации с уровнем Волги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Ситуация с уровнем Волги напряженная, но контролируемая, все водохранилища удастся наполнить, рыбные хозяйства будут обеспечены водой, сообщил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Ранее Росводресурсы заявляли РИА Новости, что низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан, в том числе, с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы.
«Ситуация напряженная, но она совершенно контролируемая и позволит обеспечить в определенном объеме все отрасли рыбного хозяйства водой», — ответил Кириллов на соответствующий вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса.
По его словам, по мере улучшения обстановки с уровнем воды в Волге приточность увеличилась примерно на 17 дополнительных кубокилометров воды.
«Это позволило нам на сегодняшний день уверенно говорить о том, что по окончанию спецпопуска мы наполним все водохранилища, которые позволят нам спокойно пройти и летний, и осенний, и зимний периоды», — заявил глава Росводресурсов.
Он также отметил, что приточность в Волге сейчас превышает прогнозы — она уже достигла 69 кубокилометров вместо прогнозируемых 60, в связи с этим принято решение продлить специальный весенний попуск воды еще на два дня.
Спецпопуск на Волге предусматривает повышенные сбросы воды в низовья реки через гидротехнические сооружения.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22−23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.