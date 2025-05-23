Грозу, дождь и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В Астане сегодня обещают дождь и грозу. Днем термометры покажут до +17…+19 градусов, ночью температура опустится до +8…+10 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9−14 метров в секунду с порывами до 23 м/с.
В Алматы также ожидается гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +25…+27 градусов, ночью в южной столице похолодает до +14…+16 градусов.
В Шымкенте тоже прогнозируют грозу. Здесь температура воздуха днем составит +25…+27 градусов, ночью — до +13…+15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 8−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.