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Грозу, дождь и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 23 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают дождь, грозу и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 55% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: pexels.com

В Астане сегодня обещают дождь и грозу. Днем термометры покажут до +17…+19 градусов, ночью температура опустится до +8…+10 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9−14 метров в секунду с порывами до 23 м/с.

В Алматы также ожидается гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +25…+27 градусов, ночью в южной столице похолодает до +14…+16 градусов.

В Шымкенте тоже прогнозируют грозу. Здесь температура воздуха днем составит +25…+27 градусов, ночью — до +13…+15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 8−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.