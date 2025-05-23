Актёр из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй умер в 92 года

«Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет», — говорится в публикации.
Причина смерти актера — сердечная недостаточность. Он ушёл из жизни дома в окружении близких.
МакСтэй запомнился многим зрителям благодаря роли учёного Дерека Моберли в серии «Семена судьбы» 13-го сезона «Доктора Кто». Он также снялся в таких сериалах как «Нет места для укрытия», «Блант» и «Тэтчер: Последние дни».
Ранее Life.ru сообщал о смерти британского кинооператора, сценариста и актёра Билли Уильямса. Он работал над фильмом «Ночной дозор» (1973 год) с Элизабет Тейлор.