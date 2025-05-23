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Спасатели рассказали, как клещи выслеживают свою жертву

Клещи чуют человека на расстоянии 10 метров и предпочитают придорожную траву. Об этом сообщают в пресс-службе Мособлпожспаса.

Клещи активизируются утром и вечером.

Клещи чуют человека на расстоянии 10 метров и предпочитают придорожную траву. Об этом сообщают в пресс-службе Мособлпожспаса.

«Клещи чуют человека на расстоянии 10 метров. Они больше всего любят хвойные леса, а также влажные и тенистые места в парках, садах и оврагах. Как правило, они активизируются перед дождем в пасмурную погоду, а в ясный день они опаснее всего в утренние и вечерние часы», — пишут РИА Новости со ссылкой на Мособлпожспас.

Ранее специалисты отмечали, что из-за теплой и малоснежной зимы 2025 года клещи в России активизировались значительно раньше обычного, и только с начала сезона уже более 15 тысяч человек обратились в больницы после укусов. В зоне риска оказались не только дачники и туристы, но и жители городов, поскольку паразиты встречаются не только в лесах, но и в парках и на газонах. Клещи могут переносить опасные инфекции, включая клещевой энцефалит и боррелиоз.