Спасатели рассказали, как клещи выслеживают свою жертву

Ранее специалисты отмечали, что из-за теплой и малоснежной зимы 2025 года клещи в России активизировались значительно раньше обычного, и только с начала сезона уже более 15 тысяч человек обратились в больницы после укусов. В зоне риска оказались не только дачники и туристы, но и жители городов, поскольку паразиты встречаются не только в лесах, но и в парках и на газонах. Клещи могут переносить опасные инфекции, включая клещевой энцефалит и боррелиоз.