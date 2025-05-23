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CNN: в США прекратят чеканку монеты, бывшей в обороте более 200 лет

Решение направлено на сокращение затрат и оптимизацию денежной политики страны.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США объявило о прекращении производства одноцентовых монет (пенни), которые находились в обращении более двух столетий. Такое решение было принято в связи с тем, что выпуск этих монет становится экономически невыгодным.

По информации телеканала CNN, отказ от чеканки пенни связан с высокой стоимостью их производства по сравнению с номинальной ценностью. В результате продолжение выпуска таких монет перестает быть оправданным с финансовой точки зрения.

В официальном заявлении подчеркнули, что это шаг демонстрирует эффективность работы правительства в интересах налогоплательщиков. Решение направлено на сокращение затрат и оптимизацию денежной политики страны.

Ранее на антикварном рынке Москвы обнаружили коллекцию старинных золотых монет, украденную из исторического музея во французском Реймсе. Общая стоимость коллекции достигает 55 млн рублей.