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Работодатели не смогут существенно снижать зарплаты: о чем гласит законопроект об интересах работников

Депутат Нилов предупредил о пределе уменьшения зарплаты не более чем на 20%

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме рассматривают законопроект об интересах трудящихся и работодателей. Так, предлагается ввести предел уменьшения зарплаты. С принятием проекта работодатель не сможет понизить размеры получек более чем на 20%. Об этом уведомил россиян депутат Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.

В первую очередь, отметил депутат, это касается дисциплинарных взысканий. Провинившегося работника неправильно лишать всей зарплаты. По мнению парламентария, работодатели злоупотребляют возможностью произвольно сокращать получки.

«Нужен нормотворческий механизм, позволяющий, с одной стороны, защитить интересы работника и его доходы, а с другой — сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания», — пояснил Ярослав Нилов.

В Думе также хотят расширить область действия льготных выплат. Так, предлагается распространить пособия для малообеспеченных семей на детей до 18 лет.