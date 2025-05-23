Работодатели не смогут существенно снижать зарплаты: о чем гласит законопроект об интересах работников

В Госдуме рассматривают законопроект об интересах трудящихся и работодателей. Так, предлагается ввести предел уменьшения зарплаты. С принятием проекта работодатель не сможет понизить размеры получек более чем на 20%. Об этом уведомил россиян депутат Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.