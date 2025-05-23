Работодатели не смогут существенно снижать зарплаты: о чем гласит законопроект об интересах работников

В Госдуме рассматривают законопроект об интересах трудящихся и работодателей. Так, предлагается ввести предел уменьшения зарплаты. С принятием проекта работодатель не сможет понизить размеры получек более чем на 20%. Об этом уведомил россиян депутат Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.
В первую очередь, отметил депутат, это касается дисциплинарных взысканий. Провинившегося работника неправильно лишать всей зарплаты. По мнению парламентария, работодатели злоупотребляют возможностью произвольно сокращать получки.
«Нужен нормотворческий механизм, позволяющий, с одной стороны, защитить интересы работника и его доходы, а с другой — сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания», — пояснил Ярослав Нилов.
В Думе также хотят расширить область действия льготных выплат. Так, предлагается распространить пособия для малообеспеченных семей на детей до 18 лет.