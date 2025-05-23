Прогноз на окончание СВО дал военный эксперт из Новосибирска

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай поделился мнением насчёт окончания специальной военной операции. Видение весьма оптимистичное — боевые действия, по его мнению, завершатся в 2025-м.
Важный фактор — личная встреча президентов Путина и Трампа. Кроме того, уверен Чугай, многое зависит от позиции американских властей относительно поставок вооружения на Украину.
«Если США прекратят поставки вооружения Киеву, СВО завершится в течение нескольких месяцев», — «Сиб.фм» цитирует Александра Чугая.
Однако в то, что США пойдут на этот шаг, политолог мало верит.