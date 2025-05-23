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Прогноз на окончание СВО дал военный эксперт из Новосибирска

Александр Чугай в этом вопросе демонстрирует весьма оптимистичный настрой.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай поделился мнением насчёт окончания специальной военной операции. Видение весьма оптимистичное — боевые действия, по его мнению, завершатся в 2025-м.

Важный фактор — личная встреча президентов Путина и Трампа. Кроме того, уверен Чугай, многое зависит от позиции американских властей относительно поставок вооружения на Украину.

«Если США прекратят поставки вооружения Киеву, СВО завершится в течение нескольких месяцев», — «Сиб.фм» цитирует Александра Чугая.

Однако в то, что США пойдут на этот шаг, политолог мало верит.