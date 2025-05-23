Врач предупредила о серьезной опасности жирной еды для иммунитета

По словам специалиста, хотя воспаление — нормальный защитный механизм, его частая активация из-за жирной пищи может негативно сказаться на здоровье. Это может стать толчком к развитию диабета, атеросклероза, аутоиммунных заболеваний и даже преждевременному старению.