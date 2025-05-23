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Врач предупредила о серьезной опасности жирной еды для иммунитета

Эндокринолог Павлова: Чрезмерное употребление жирной пищи изнашивает организм.

Источник: Комсомольская правда

Пицца, бургеры и жареная курица — вкусно, но опасно. Такое питание может ослабить защитные силы организма. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

— Один бургер не нанесет колоссального вреда. А вот регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги. Это изнашивает организм и создает благоприятный фон для развития многих заболеваний, — пояснила медик.

По словам специалиста, хотя воспаление — нормальный защитный механизм, его частая активация из-за жирной пищи может негативно сказаться на здоровье. Это может стать толчком к развитию диабета, атеросклероза, аутоиммунных заболеваний и даже преждевременному старению.

Отметим, ранее ученые провели исследование, которое показало, что всего неделя питания с высоким содержанием насыщенных жиров может снизить уровень защитного белка IL-22, нарушить микрофлору кишечника и повысить его проницаемость для токсинов и бактерий.