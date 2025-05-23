В Одесском районе Омской области заметили самку болотной совы с детёнышами

В отличие от многих других видов сов, болотные совы строят свои гнёзда на открытых территориях, например, на болотистых местностях и лугах. Эти ночные хищники обладают замечательными навыками: благодаря практически бесшумному полёту и острому зрению они эффективно охотятся в ночное время. Самка играет ключевую роль в воспитании потомства, в то время как самец берёт на себя ответственность за обеспечение семьи пропитанием, что делает их заботливыми родителями.