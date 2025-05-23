В Одесском районе Омской области заметили самку болотной совы с детёнышами

Как сообщили в «Управлении по охране животного мира» Омской области, сотрудник отдела охоты в Одесском районе запечатлел самку болотной совы вместе со своими пушистыми птенцами. Специалисты отмечают, что эти хищники имеют большое значение для поддержания природного равновесия. Они контролируют численность мелких грызунов.
В отличие от многих других видов сов, болотные совы строят свои гнёзда на открытых территориях, например, на болотистых местностях и лугах. Эти ночные хищники обладают замечательными навыками: благодаря практически бесшумному полёту и острому зрению они эффективно охотятся в ночное время. Самка играет ключевую роль в воспитании потомства, в то время как самец берёт на себя ответственность за обеспечение семьи пропитанием, что делает их заботливыми родителями.
Специалисты добавили, что в период размножения болотные совы становятся особенно беззащитными. Обнаружив их гнездо, необходимо быть предельно аккуратным — не приближаться, не создавать шума и ни в коем случае не прикасаться к птенцам. Оптимальным решением будет обход стороной, поскольку появление человека не останется незамеченным для ворон, которые могут воспользоваться этим и сломать гнездо.
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