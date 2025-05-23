Агроном объяснила, можно ли из косточки манго вырастить плоды в домашних условиях

Многие, съев сладкое манго, задумываются: а что если посадить косточку в горшок и через пару лет собирать урожай прямо на подоконнике? Вырастить деревце действительно можно. Агроном Светлана Михайлова рассказала KP.RU, реально получить плоды в домашних условиях.
— Манго цветет очень редко, для этого ему нужно создать идеальные условия, а само деревце должно быть достаточно большим. К тому же плоды будут не такими, как в магазине, поскольку при размножении семенами манго не сохраняет признаки материнского растения, — объяснила эксперт.
В природных условиях манго может вырастать до 45 метров, однако в домашних условиях оно существенно ниже — не выше одного метра. Агроном отметила, что высоту дерева можно регулировать размером горшка: чем он меньше, тем компактнее растение. При этом вырастить манго из косточки под силу даже новичку.
— Первый раз в домашних условиях при хорошем уходе манго может зацвести на 6−7 год, но чаще это происходит позже — через 10−15 лет. И то нечасто, манго в квартире может и вовсе никогда не зацвести, и не дать плодов, — подчеркнула специалист.
Фруктовое дерево с вечнозеленой листвой, принадлежащее к семейству анакардиевых, родом из теплых тропических районов Индии и Мьянмы. Для проращивания лучше использовать косточку из спелого, а еще лучше — слегка перезревшего манго. В этом случае вероятность всходов значительно выше.