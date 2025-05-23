Агроном объяснила, можно ли из косточки манго вырастить плоды в домашних условиях

— Первый раз в домашних условиях при хорошем уходе манго может зацвести на 6−7 год, но чаще это происходит позже — через 10−15 лет. И то нечасто, манго в квартире может и вовсе никогда не зацвести, и не дать плодов, — подчеркнула специалист.