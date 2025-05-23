Встреча вернувшегося из Афганистана экс-военного с мамой была снята на видео

Уточняется, что Красноперов участвовал в афганском военном конфликте. В 1985 году, после конфликта с сослуживцами, он самовольно оставил воинскую часть и был захвачен в плен душманами. В 1986 году его женили на афганской гражданке. Приняв ислам и имя Нурмомад, он, по собственному признанию, тем не менее всегда сохранял желание вернуться в Россию.