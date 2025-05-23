Встреча вернувшегося из Афганистана экс-военного с мамой была снята на видео

Сергей Красноперов, экс-военнослужащий Советской Армии, спустя 40 лет вернувшийся из Афганистана в Россию, встретился с матерью в Курганской области. Трогательная встреча, запечатленная на видео, была опубликована RT.
«Давай хоть обнимемся, ты мой сладкий», — сказала мать после долгой разлуки.
Как видно на кадрах, пожилая женщина едва сдерживала эмоции во время встречи с сыном.
Уточняется, что Красноперов участвовал в афганском военном конфликте. В 1985 году, после конфликта с сослуживцами, он самовольно оставил воинскую часть и был захвачен в плен душманами. В 1986 году его женили на афганской гражданке. Приняв ислам и имя Нурмомад, он, по собственному признанию, тем не менее всегда сохранял желание вернуться в Россию.
Как стало известно, бывший военнослужащий сейчас работает в дорожной сфере и на электростанции. Он специально приехал в Россию, чтобы увидеться с родными после 40-летней разлуки.
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