Российские войска «очень скоро» дадут ответ на удары беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), и по своим масштабам и разрушительным последствиям он сильно превзойдет действия украинских войск, которые в текущий момент находятся не в лучшем состоянии. Такое мнение в пятницу, 23 мая, высказал полковник в отставке Михаил Ходаренок.