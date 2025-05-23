Полковник Ходаренок предрек масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Российские войска «очень скоро» дадут ответ на удары беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), и по своим масштабам и разрушительным последствиям он сильно превзойдет действия украинских войск, которые в текущий момент находятся не в лучшем состоянии. Такое мнение в пятницу, 23 мая, высказал полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Он подчеркнул, что сильнее всего на эффективность зенитной ракетной обороны Киева и важнейших украинских объектов влияет недостаток зенитных управляемых ракет, в первую очередь ЗРК Patriot. По словам экс-полковника, такое положение оставляет главные административно-политические и промышленные центры страны почти без защиты от ударов оперативно-тактических баллистических ракет типа «Искандер-М».
— Последние удары БПЛА ВСУ по объектам на территории России, да еще после переговоров в Стамбуле, свидетельствуют о нежелании руководства в Киеве (и в первую очередь лично президента страны Владимира Зеленского) идти по пути мирного урегулирования, — отметил военнослужащий, его цитирует Газета.ру.
22 мая в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие 12 часов российские войска сбили 159 дронов ВСУ над территорией России. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Орловской областью — 54 беспилотника.