Завод полимеров в Новосибирске признали банкротом

По решению арбитражного суда Новосибирской области была завершена процедура конкурсного производства по делу о банкротстве крупного завода по производству ПЭТ- преформы для выдува пластиковых бутылок «Мега-Пласт-Сибирь». Информация об этом появилась в сервисе «Электронное правосудие».
В материалах указано, что дело о банкротстве было возбуждено в начале декабря 2017 года. Должника признали несостоятельным в августе 2018 года. Тогда же было открыто конкурсное производство. А ходатайство о его завершении от конкурсного управляющего было подано 24 апреля 2025 года.
— Как пояснил конкурсный управляющий, все мероприятия по делу о банкротстве завершены, — указано в материалах дела.
Важно отметить, что завод задолжал кредиторам более 804 млн рублей. Их требования вернуть эту сумму признали обоснованной и подлежащей удовлетворению за счет имущества должника. Текущие обязательства составляли еще 41,5 млн рублей. После реализации всех активов удалось частично погасить долги.
— В ходе конкурсного производства погашены реестровые требования на сумму более 159 млн рублей. Текущие обязательства погашены на сумму свыше 33,3 млн рублей. Не погашены текущие обязательства на сумму 8,1 млн рублей, — указано в определении суда.
Теперь завод решено ликвидировать. Налоговой службе будет необходимо внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ.