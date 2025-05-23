Завод полимеров в Новосибирске признали банкротом

В материалах указано, что дело о банкротстве было возбуждено в начале декабря 2017 года. Должника признали несостоятельным в августе 2018 года. Тогда же было открыто конкурсное производство. А ходатайство о его завершении от конкурсного управляющего было подано 24 апреля 2025 года.