Британские военные подозрительно быстро поднялись на Эверест: какой допинг без предупреждения применили альпинисты

Власти Непала заинтересовались деятельностью группы британских альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые побили рекорд по восхождению на Эверест. Британцы покорили вершину за пять дней, использовав при этом ксенон. Однако о применении допинга команда никого не предупредила. Об этом со ссылкой на главу туристического ведомства Непала Нараяна Прасада Регми сообщает Telegraph.
«Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест… Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — сказал непальский чиновник, добавив, что правительство Непала не знало, что британская группа использовала ксенон.
Издание отмечает, что в составе группы бывших солдат британских спецподразделений был министр по делам ветеранов Эл Карнс. 21 мая они вывесили британский флаг на вершине Эвереста. Если использовать традиционные методы акклиматизации, на восхождение уходит около двух месяцев. Однако Карнс и его команда облегчали акклиматизацию с помощью ксенона, что позволило им покорить Эверест всего за пять дней.
Позже министр заявил, что «невероятно горд» тем, что побил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.
Ранее сообщалось, 54-летний непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 30-й раз. Впервые он поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор делает это почти каждый год. Исключением стали три года, когда власти по разным причинам закрывали восхождение на гору.
4 мая 1982 года в 14 часов 35 минут два советских альпиниста — Эдуард Мысловский и Владимир Балыбердин — вступили на макушку самого высокого в мире пика. Местные называют его Джомолунгмой. Европейцы — Эверестом. Москвич и ленинградец — первые русские на 8848 метрах — называли его просто Гора. Последние 348 метров от штурмового лагеря ребята шли 8 часов. В снегопад. При ураганном ветре. «Наслаждаясь» температурой минус 40 градусов.