Британские военные подозрительно быстро поднялись на Эверест: какой допинг без предупреждения применили альпинисты

Ранее сообщалось, 54-летний непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 30-й раз. Впервые он поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор делает это почти каждый год. Исключением стали три года, когда власти по разным причинам закрывали восхождение на гору.