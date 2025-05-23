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Прохладная погода будет в пятницу на Южном Урале

В пятницу, 23 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер северо-западный, северный 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 18.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 55% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный, северный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 15−17.

День Ангела сегодня, 23 мая, у Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая, Христофора.

Между прочим, 23 мая 2025 года отмечают Симонов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено оставлять дома беспорядок. Дело в том, что грязь и пыль в жилище не позволят его владельцам добиться успеха.