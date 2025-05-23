Прохладная погода будет в пятницу на Южном Урале

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный, северный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 15−17.
День Ангела сегодня, 23 мая, у Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая, Христофора.
Между прочим, 23 мая 2025 года отмечают Симонов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено оставлять дома беспорядок. Дело в том, что грязь и пыль в жилище не позволят его владельцам добиться успеха.