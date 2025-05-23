Звездная сборная Канады сенсационно проиграла аутсайдеру и вылетела с ЧМ

Сборная Канады проиграла команде Дании со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира по хоккею. Благодаря звездному составу канадская команда была безоговорочным фаворитом чемпионата мира, в то время как в составе сборной Дании состояли только два игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Счет в матче открылся в начале третьего периода — первую шайбу забросил канадец Трэвис Сэнхейм. Но в финале встречи датчане сумели переломить ход игры — на 58-й минуте своей игрой выделился Николай Элерс, а победную шайбу за 49 секунд до последней сирены забросил Ник Олесен.
Перед матчем букмекеры давали на победу канадской сборной 1,1, а на выигрыш Дании — 25. Второе место в списке фаворитов занимала Швеция — 23,2 процента, а третье — Швейцария с 11,8 процента, передает РБК.
21 мая по итогам матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года стали известны все четвертьфинальные пары. В группе А первое место заняла сборная Канады, второе место — Швеция. Финляндия стала третьей в списке, а Австрии удалось пробиться в четвертьфинал с четвертой позиции. Группу B лидером возглавила Швейцария, вторую позицию заняли США, а за ними расположились Чехия и Дания.