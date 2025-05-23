Звездная сборная Канады сенсационно проиграла аутсайдеру и вылетела с ЧМ

21 мая по итогам матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года стали известны все четвертьфинальные пары. В группе А первое место заняла сборная Канады, второе место — Швеция. Финляндия стала третьей в списке, а Австрии удалось пробиться в четвертьфинал с четвертой позиции. Группу B лидером возглавила Швейцария, вторую позицию заняли США, а за ними расположились Чехия и Дания.