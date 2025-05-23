Квартирант в Хабаровске исчез из квартиры вместе с телевизором

В Хабаровске мужчина украл телевизор из съёмной квартиры и скрылся, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Гражданин снял жильё посуточно, а перед отъездом решил присвоить себе телевизор стоимостью 9 тысяч рублей. Технику он затем продал.
В суде он полностью признал вину. Ущерб был возмещён: телевизор возвращён владельцу.
Мировой судья квалифицировал действия по статье 158 УК РФ — кража. В приговор включили и неотбытую часть наказания по предыдущему делу о вождении в нетрезвом виде. Суд назначил три месяца исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также гражданину запрещено управлять транспортными средствами в течение 9 месяцев.
Назначенное наказание суд признал условным с испытательным сроком 6 месяцев. Осуждённый обязан не менять место жительства и ежемесячно отмечаться у инспектора.