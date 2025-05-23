Квартирант в Хабаровске исчез из квартиры вместе с телевизором

Мировой судья квалифицировал действия по статье 158 УК РФ — кража. В приговор включили и неотбытую часть наказания по предыдущему делу о вождении в нетрезвом виде. Суд назначил три месяца исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также гражданину запрещено управлять транспортными средствами в течение 9 месяцев.