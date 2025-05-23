Несвоевременная оплата ЖКУ приведет к денежным и правовым проблемам: чем грозит просрочка

Он подчеркнул, что за несвоевременную оплату ЖКУ должникам могут отключить свет или воду. Кроме того, недобросовестные жители рискуют столкнуться с судебными исками. Если долг слишком большой, добавил юрист, дело может дойти и до банкротства.