Несвоевременная оплата ЖКУ приведет к денежным и правовым проблемам: чем грозит просрочка

Россияне, допускающие просрочки по платежкам ЖКУ, столкнутся с финансовыми и правовыми трудностями. Жители могут потерять приличную сумму денег за счет пени и штрафов. С таким напоминанием обратился к россиянам руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
Он подчеркнул, что за несвоевременную оплату ЖКУ должникам могут отключить свет или воду. Кроме того, недобросовестные жители рискуют столкнуться с судебными исками. Если долг слишком большой, добавил юрист, дело может дойти и до банкротства.
«Возможны арест банковских счетов, удержания из заработной платы, наложение взыскания на имущество…», — предупредил Сергей Сергеев, цитирует агентство «Прайм».
Депутаты, тем временем, предложили списать образовательные кредиты с тех, кто успешно завершил обучение в ВУЗе. По мнению парламентариев, долги негативно влияют на финансовую устойчивость выпускников.