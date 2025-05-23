Хинштейн показал главу района в Курской области, который получил ранения при атаке ВСУ. Фото, видео

Волобуева доставили в ЦИКО.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев был экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве после того, как получил серьезные травмы в результате атаки дрона. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Встретить пострадавшего в ЦИТО приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видео с пострадавшим.
Волобуев сразу был направлен на обследование, ему сделали компьютерную томографию. В настоящее время пациента готовят к оперативному вмешательству. После операции его ожидает курс реабилитации, который на начальном этапе будет проходить в ЦИТО.
Хинштейн уточнил, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки. Несмотря на тяжелое состояние, глава района сохраняет боевой настрой и переживает о затянувшемся отсутствии на работе. Губернатор Курской области также выразил благодарность Министерству здравоохранения РФ и лично Мурашко за оперативную помощь и поддержку.
Николай Волобуев, возглавляющий Беловский район Курской области, 22 мая получил травмы бедра и руки в результате удара беспилотника по его автомобилю. Это уже четвертый случай нападения на Волобуева со стороны ВСУ. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, глава Беловского района заслуживает выдвижения на государственную награду по инициативе президента — соответствующее предложение уже подготовлено. Позже российский лидер Владимир Путин лично позвонил Волобуеву, поинтересовался его самочувствием и выразил пожелания скорейшего выздоровления.