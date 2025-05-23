Хинштейн показал главу района в Курской области, который получил ранения при атаке ВСУ. Фото, видео

Николай Волобуев, возглавляющий Беловский район Курской области, 22 мая получил травмы бедра и руки в результате удара беспилотника по его автомобилю. Это уже четвертый случай нападения на Волобуева со стороны ВСУ. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, глава Беловского района заслуживает выдвижения на государственную награду по инициативе президента — соответствующее предложение уже подготовлено. Позже российский лидер Владимир Путин лично позвонил Волобуеву, поинтересовался его самочувствием и выразил пожелания скорейшего выздоровления.