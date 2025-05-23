Дандыкин: ВС РФ приблизились к ключевому узлу ВСУ для атак Курской области

Российские военные на сумском направлении приближаются к ключевому логистическому узлу снабжения ВСУ для атак на Курскую область. Об этом в беседе с aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«…Сумы находится в 30 километрах от границы, и ВС РФ сейчас там, где-то на Юнаковку начали выходить — главный такой логистический транспортный узел ВСУ», — сказал эксперт.
Дандыкин объяснил, почему данный логистический узел российским войскам важно взять под контроль: «Оттуда наступали, оттуда снабжались ВСУ, когда произошла авантюра с Курской областью. И там рядом уже, собственно говоря, и Сумы».
По мнению Дандыкина, именно поэтому командование украинской армии не жалеет сейчас пехоту в курском приграничье, кидая их в «мясные штурмы».
«Видимо, стоит еще и задача показать спонсорам, что они ещё живые, мол, давайте нам больше оружия, денег, и мы ещё подержимся. И это, конечно, несомненно, несет угрозу нашим жителям», — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин в беседе с aif.ru отметил важность создания буферной зоны в Сумской области для того, чтобы обезопасить российскую территорию от атак диверсионных групп ВСУ. По его мнению, она должна быть 50 км.