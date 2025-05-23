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В Челябинской области обнаружили метеоритную пыль

Челябинские ученые в ходе экспедиции обнаружили небольшие фрагменты космических тел, упавшие на Землю 23 марта.

Источник: Вечерний Челябинск

Экспедицию по поиску нового метеорита, посетившего Челябинскую область в конце марта, возглавлял ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. Фрагменты космического тела были найдены в районе деревни Султанова, которая расположена в Кунашакском районе Челябинской области. «Впервые были обнаружены образцы пыли метеоритного происхождения, локализованные в конкретной области, — цитирует слова Таскаева ТАСС. — Комплекс анализов подтвердил гипотезу об их внеземной природе. Эта пыль состоит из оливинов, пироксенов и металлических частиц, представленных сплавами на основе железа». Отметим, что анализа космической пыли челябинские исследователи в частности применяли энергодисперсионную спектроскопию.

После проведенных исследований, ученые могут точно заявлять, что в этом районе Челябинской области упал каменный метеорит. Место локализовано, теперь у исследователей есть шанс обнаружить более крупные фрагменты космического тела.