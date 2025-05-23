В Челябинской области обнаружили метеоритную пыль

Экспедицию по поиску нового метеорита, посетившего Челябинскую область в конце марта, возглавлял ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. Фрагменты космического тела были найдены в районе деревни Султанова, которая расположена в Кунашакском районе Челябинской области. «Впервые были обнаружены образцы пыли метеоритного происхождения, локализованные в конкретной области, — цитирует слова Таскаева ТАСС. — Комплекс анализов подтвердил гипотезу об их внеземной природе. Эта пыль состоит из оливинов, пироксенов и металлических частиц, представленных сплавами на основе железа». Отметим, что анализа космической пыли челябинские исследователи в частности применяли энергодисперсионную спектроскопию.