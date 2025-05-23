Восемь рейсов прилетят с задержкой в аэропорт Толмачево 23 мая

Прилет восьми рейсов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается 23 мая. Речь идет о самолетах из Абакана, Пекина, Кызыла, Усть-Каменогорска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Екатеринбурга и Петропавловска-Камчатского. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, рейс из Абакана по расписанию должен был сесть в Новосибирске в 09:30, но, как ожидается, произойдет это в 09:45. Борт из Пекина прилетит не в 09:50, как было заявлено, а в 10:20, из Кызыла — вместо 10:20 в 10:31.
— Прилет рейса Усть-Каменогорск — Новосибирск по расписанию ожидался в 10:30, расчетное время — 10:44. Рейс Южно-Сахалинск — Новосибирск должен был прилететь в 11:40, расчетное время — 13:57, — указано в онлайн-табло.
Самолет из Владивостока должен был сесть в столице Сибири в 11:55, но сейчас его прилет ожидается в 13:53, рейс из Екатеринбурга приземлится не в 12:05, как указано в расписании, а в 12:39, борт из Петропавловска-Камчатского вместо 13:10 прилетит в 13:40.