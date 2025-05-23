Восемь рейсов прилетят с задержкой в аэропорт Толмачево 23 мая

Так, рейс из Абакана по расписанию должен был сесть в Новосибирске в 09:30, но, как ожидается, произойдет это в 09:45. Борт из Пекина прилетит не в 09:50, как было заявлено, а в 10:20, из Кызыла — вместо 10:20 в 10:31.