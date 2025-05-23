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Пермские боги уехали в Санкт-Петербург на выставку Музея Фаберже

Пермская художественная галерея отправила 50 экспонатов.

Источник: Пермская художественная галерея

В Музее Фаберже 7 июня начнет работу выставка «Современное искусство Пермского края». Пермская художественная галерея отправила в Санкт-Петербург 50 экспонатов.

Куратор выставки Владимир Назанский выбрал для экспозиции произведения, навеянные образами пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, пермской этнографии и истории.

В состав произведений искусства из Пермской галереи вошли работы: Петра Субботина-Пермяка, Евгения Широкова, Александра Репина, Анатолия Филимонова, Мансура Закирова, Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, Леонида Лемехова, Рудольфа Веденеева и других авторов.

Кроме экспонатов Пермской галереи в дорогу отправились работы из собраний Пермского краеведческого музея, музея «Пермь-36» и частных коллекций, которые познакомят с представителями пермской арт-сцены XX и начала XXI веков.

Выставка «Современное искусство Пермского края» будет работать в Музее Фаберже на Набережной Фонтанки, 21 до 13 июля.

Перевозку экспонатов Пермской галереи в новое здание оценили в 24 млн рублей. Переезд может занять до полугода.