Пермские боги уехали в Санкт-Петербург на выставку Музея Фаберже

В Музее Фаберже 7 июня начнет работу выставка «Современное искусство Пермского края». Пермская художественная галерея отправила в Санкт-Петербург 50 экспонатов.
Куратор выставки Владимир Назанский выбрал для экспозиции произведения, навеянные образами пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, пермской этнографии и истории.
В состав произведений искусства из Пермской галереи вошли работы: Петра Субботина-Пермяка, Евгения Широкова, Александра Репина, Анатолия Филимонова, Мансура Закирова, Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, Леонида Лемехова, Рудольфа Веденеева и других авторов.
Кроме экспонатов Пермской галереи в дорогу отправились работы из собраний Пермского краеведческого музея, музея «Пермь-36» и частных коллекций, которые познакомят с представителями пермской арт-сцены XX и начала XXI веков.
Выставка «Современное искусство Пермского края» будет работать в Музее Фаберже на Набережной Фонтанки, 21 до 13 июля.
Перевозку экспонатов Пермской галереи в новое здание оценили в 24 млн рублей. Переезд может занять до полугода.