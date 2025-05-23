Цены на настоящий шоколад подскочили на 4,7% в Новосибирске

За последний месяц в Новосибирской области подскочили цены на настоящий шоколад — за 1 кг придётся отдать 1357 рублей (рост на 4,7%).
Как пишет «BFM-Новосибирск», всё дело в засухе в Западной Африке (там выращивают большую часть какао-бобов). Эксперты считают, что ситуация может привести к появлению на полках магазинов большего количества шоколада «без шоколада».
Например, кондитерам уже предложили перейти на аналог продукта с маслом ши.
«Нам прислали образцы: конечно, это не шоколад, это подделка по сути. Нам такое не подходит. Но я допускаю, что кто-то в итоге перейдет с нормального продукта на аналог, потому что он дешевле в два раза. Учитывая текущие цены на сырье, стограммовая плитка настоящего шоколада не может стоить меньше 400 рублей», — портал цитирует Надежду Усову, основателя кондитерской студии «Всё в шоколаде».