Цены на настоящий шоколад подскочили на 4,7% в Новосибирске

«Нам прислали образцы: конечно, это не шоколад, это подделка по сути. Нам такое не подходит. Но я допускаю, что кто-то в итоге перейдет с нормального продукта на аналог, потому что он дешевле в два раза. Учитывая текущие цены на сырье, стограммовая плитка настоящего шоколада не может стоить меньше 400 рублей», — портал цитирует Надежду Усову, основателя кондитерской студии «Всё в шоколаде».