Вернувшийся спустя 40 лет из Афганистана солдат хочет остаться жить в РФ

Вернувшийся через 40 лет из Афганистана бывший советский военнослужащий Сергей Красноперов хочет остаться жить в России и перевезти сюда свою семью, рассказал aif.ru помогавший в возвращении бойца советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ Вячеслав Некрасов.
«Я Сергея предостерегаю, чтобы он не спешил. Он уезжал из Советского Союза, а вернулся в рыночную, капиталистическую Россию. Говорю, посмотри, подумай и все взвесь», — сказал Некрасов.
Собеседник aif.ru опасается, что Красноперов и его большая семья (он с женой воспитывает шестерых детей — ред.) могут столкнуться с трудностями устройства в России.
«Мы возвращали пленных, но далеко не все из них нашли себе место, кто-то даже вернулся в Афганистан. Поэтому на его месте я бы не стал спешить, хотя желание (вернуться в РФ — ред.) понятное», — отметил он.
Некрасов также рассказал, что большая семья Красноперова тоже хочет побывать в России. Одна из его дочерей, Мехмангуль Нури, училась в Уральском федеральном университете.
«В 2018 году (поступила в университет — ред.). Она приступила к учебе, но не доучилась, но осталась жить в Екатеринбурге. Там нашла свое семейное счастье, у нее есть дети», — добавил собеседник aif.ru.
Сергей Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он попал в плен.
Утром 22 мая 2025 года он прилетел в Москву, а оттуда отправился на родину, в Курган. Сегодня он должен встретиться с родными, в том числе с пожилой матерью.