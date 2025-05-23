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В Хабаровске перекроют движения во время приезда агитпоезда Минобороны

Жителей и гостей краевого центра просят учитывать данную информацию при передвижении по городу.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске планируется перекрытие движения на пересечении улицы Ленинградская до переулка Ленинградский. Движение будет перекрыто в связи с проведением акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Агитационный поезд Минобороны России остановится в Хабаровске 27 мая с 12:00 до 16:00 на железнодорожном вокзале, сообщает ИА AmurMedia.

Перекрытие дорожного движения на пересечении улицы Ленинградская (от Христорождественского собора) до переулка Ленинградский пройдет в период с 00:00 до 18:00. Также будет освобождена территория автомобильной парковки.

Уникальный агитпоезд Минобороны посетит Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск 26 и 27 мая.

Во время стоянок на вокзалах состоятся митинги, будут развернуты полевые кухни, выступит Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа.