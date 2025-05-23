В Хабаровске перекроют движения во время приезда агитпоезда Минобороны

В Хабаровске планируется перекрытие движения на пересечении улицы Ленинградская до переулка Ленинградский. Движение будет перекрыто в связи с проведением акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Агитационный поезд Минобороны России остановится в Хабаровске 27 мая с 12:00 до 16:00 на железнодорожном вокзале, сообщает ИА AmurMedia.
Перекрытие дорожного движения на пересечении улицы Ленинградская (от Христорождественского собора) до переулка Ленинградский пройдет в период с 00:00 до 18:00. Также будет освобождена территория автомобильной парковки.
Уникальный агитпоезд Минобороны посетит Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск 26 и 27 мая.
Во время стоянок на вокзалах состоятся митинги, будут развернуты полевые кухни, выступит Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа.