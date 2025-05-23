В Хабаровске перекроют движения во время приезда агитпоезда Минобороны

В Хабаровске планируется перекрытие движения на пересечении улицы Ленинградская до переулка Ленинградский. Движение будет перекрыто в связи с проведением акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Агитационный поезд Минобороны России остановится в Хабаровске 27 мая с 12:00 до 16:00 на железнодорожном вокзале, сообщает ИА AmurMedia.