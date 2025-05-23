В Академгородке Иркутска построят новое жилье. Есть ли угроза дендропарку?

Жители иркутского Академгородка в очередной раз обеспокоены судьбой дендропарка. Поводом к этому стали возобновившиеся разговоры о передаче земли в ДОМ.РФ и строительстве общежитий для ученых. Некоторые горожане переживают, что так полюбившийся всем дендропарк отдадут под застройку, что приведет к масштабным вырубкам деревьев. Корр. ИА IrkutskMedia попробовали разобраться в ситуации.
Как сообщается на официальной странице Иркутского филиала Сибирского отделения РАН во «ВКонтакте» (12+), 15 мая на базе Института солнечно-земной физики СО РАН состоялось очередное заседание президиума городского филиала СО РАН. В ходе встречи директор Института солнечно-земной физики СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Медведев представил план строительства объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН, которые планируется возвести в Академгородке.
По словам Андрея Менделеева, в планах строительство общежития для молодых ученых и Центра обработки данных около института. В настоящее время проектная документация по этим объектам проходит Главгосэкспертизу.
«Мы пошли навстречу жителям Академгородка: общежитие для молодых ученых будет возведено не там, где планировалось ранее, возле “шведской деревни”, а на участке с недостроем. Создана рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства региона Руслана Ситникова, куда вошли представители ИСЗФ СО РАН, Минобрнауки РФ, городской администрации и общественности, и она занимается оформлением документов, необходимых для передачи этого земельного участка в собственность института», — отметил Андрей Менделеев.
Второй вопрос, который обсудили в ходе заседания, касался передачи территории дендропарка в ДОМ.РФ. Соответствующий доклад представил директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, доктор химических наук Андрей Иванов. В настоящее время рассматривается возможность передачи участка с кадастровым номером 38:36:000029:22112 в собственность области, а в дальнейшем — в городскую. Процесс регламентируется федеральным законом.
При этом участники заседания единогласно поддержали позицию по сохранению разрешённого вида использования земельного участка как «Охрана природных территорий» на всей территории дендропарка.
Депутат думы Иркутска по избирательному округу № 32 Александр Сафронов подтвердил, что передача парка в управление ДОМ.РФ необходима для его дальнейшего благоустройства.
«Конечно, эта тема вызывает большую дискуссию. В первую очередь из-за низкого уровня доверия к корпорации “ДОМ.РФ” в Академгородке, с учетом предыдущего опыта взаимодействия. Но важно понимать, что на текущий момент с учётом позиции губернатора Иркутской области и ФИЦ “Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского СО РАН” передача земельного участка возможна только для дальнейшего обустройства дендропарка. Также от любой возможной застройки участок защищен тем, что находится в зеленом поясе города Иркутска», — написал Александр Сафронов в своем тг-канале (18+).
Директор Иркутского филиала СО РАН, директор Института земной коры, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб выступил с предложением провести общественные слушания, чтобы проинформировать местных жителей о планах по реализации Национального гелиогеофизического комплекса. Как отмечает Андрей Медведев, проект имеет особое значение для развития технологий, связанных с ближним космосом и прогнозированием космической погоды.
«То внимание, с которым относится к проекту НГК РАН правительство РФ и президент Владимир Путин, обязывает нас не только построить новые инструменты, но и обеспечить их полноценное функционирование. Поэтому все объекты, предусмотренные проектом НГК РАН, будут построены. Разумеется, там, где это допустимо, мы готовы пойти навстречу общественности. Но наша задача — развивать науку», — добавил Андрей Медведев.
При обсуждении также прозвучали предложения по сохранению озеленения в Академгородке. Александр Сафронов отметил, что, с одной стороны, развитие научной деятельности является одной из важнейших государственных задач, но, с другой стороны, деревья на участке, отведенном под строительство, попадают под вырубку.
«Здесь, во-первых, считаю необходимым провести общественную встречу с жителями микрорайона с целью ознакомления с проектом ИСЗФ СО РАН. Во-вторых, постараться сохранить как можно больше зеленых насаждений на этой территории, в том числе с возможностью пересадки крупномерных деревьев. В-третьих, желательно заранее продумать, как огородить строительство объекта на этом участке, так как хочется, чтобы территория дендропарка сохраняла свою эстетику, и мы не наблюдали весь период стройки зеленый профилированный забор», — сообщил Александр Сафронов.
В официальном заявлении, опубликованном на странице Иркутского филиала РАН в соцсети «ВКонтакте», говорится о предложении создать при участии представителей жителей Академгородка соглашение, которое будет учитывать позиции научного сообщества, администрации и думы Иркутска, о сохранении разрешённого вида использования земельного участка, где располагается дендропарк, как «Охрана природных территорий». В заявлении говорится о том, что после передачи земельный участок будет использоваться исключительно в рекреационных целях.