В Академгородке Иркутска построят новое жилье. Есть ли угроза дендропарку?

«Здесь, во-первых, считаю необходимым провести общественную встречу с жителями микрорайона с целью ознакомления с проектом ИСЗФ СО РАН. Во-вторых, постараться сохранить как можно больше зеленых насаждений на этой территории, в том числе с возможностью пересадки крупномерных деревьев. В-третьих, желательно заранее продумать, как огородить строительство объекта на этом участке, так как хочется, чтобы территория дендропарка сохраняла свою эстетику, и мы не наблюдали весь период стройки зеленый профилированный забор», — сообщил Александр Сафронов.