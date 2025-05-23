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В Красноярском крае стартовали первые ОГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне 2118 выпускников 9-х классов сдали письменную и устную часть экзамена по иностранным языкам. Для этого в регионе открылись 90 пунктов проведения экзамена.

Источник: НИА Красноярск

ОГЭ участники, как правило, пишут в своих школах. Английский язык выбрали 2114 ребят, немецкий язык — один человек и французский язык — три участника.

Результаты экзамена станут известны не позднее 4 июня. С итогами можно будет ознакомиться в своих школах.

В Красноярском крае в основной волне ОГЭ примут участие более 36,4 тысячи девятиклассников, отмечает пресс-служба регионального минобразования.

Для получения аттестата выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета — русский язык и математику — и два предмета по выбору. Удовлетворительная оценка по всем этим предметам является основанием для выдачи аттестата за 9-й класс.

Следующий ОГЭ состоится 26 мая: девятиклассники напишут экзамены по биологии, обществознанию, химии и информатике. Завершится основная волна ОГЭ 2 июля.