В Красноярском крае стартовали первые ОГЭ

ОГЭ участники, как правило, пишут в своих школах. Английский язык выбрали 2114 ребят, немецкий язык — один человек и французский язык — три участника.
Результаты экзамена станут известны не позднее 4 июня. С итогами можно будет ознакомиться в своих школах.
В Красноярском крае в основной волне ОГЭ примут участие более 36,4 тысячи девятиклассников, отмечает пресс-служба регионального минобразования.
Для получения аттестата выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета — русский язык и математику — и два предмета по выбору. Удовлетворительная оценка по всем этим предметам является основанием для выдачи аттестата за 9-й класс.
Следующий ОГЭ состоится 26 мая: девятиклассники напишут экзамены по биологии, обществознанию, химии и информатике. Завершится основная волна ОГЭ 2 июля.