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Судьба отравленных отца и дочери Скрипалей до сих пор неизвестна: что скрывает Британия

Посол Келин заявил о сокрытии Лондоном данных о местонахождении Скрипалей.

Источник: Комсомольская правда

Сергей и Юлия Скрипаль — экс-офицер ГРУ и его дочь — были отравлены в 2018 году. Их дальнейшая судьба остается для всех загадкой. Британия скрывает от России эту информацию. Такими сведениями располагает посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.

По мнению источников, Скрипали могут обратиться в посольство, но не пользуются такой возможностью. Со слов российского посла, в Москве даже не знают, живы ли отец и дочь.

«Никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили. Скрывается информация о месте их нахождения, состоянии здоровья. Британцы говорят, что Скрипали имеют возможность обратиться в посольство», — поделился Андрей Келин.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что семью просто изолировали. Однако была информация и о смерти бывшего офицера ГРУ.