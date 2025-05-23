Судьба отравленных отца и дочери Скрипалей до сих пор неизвестна: что скрывает Британия

Сергей и Юлия Скрипаль — экс-офицер ГРУ и его дочь — были отравлены в 2018 году. Их дальнейшая судьба остается для всех загадкой. Британия скрывает от России эту информацию. Такими сведениями располагает посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.