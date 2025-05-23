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В Новосибирске поменяли схему движения у четырёх автобусов и маршрутки

Изменения временные, связаны с работами на тепловой сети.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске с сегодня по 27 мая автобусы №№ 39, 55, 57, 94 и маршрутка № 18 будут ходить по-другому. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

ООО «Чистая энергия» будет проводить на улице Бийской техническое перевооружение тепловой сети. Из-за чего там будет организовано одностороннее движение в направлении от улицы Титова до улицы Танкистов.

Вышеупомянутые четыре автобуса и маршрутка в этот период при движении от Колхидской до Титова будут следовать следующим образом:

улица Танкистов, правый поворот на улицу Танкистов в районе здания 23/2, далее — по действующим схемам; при движении в обратном направлении схемы движения маршрутов останутся прежними.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о временном переносе остановки «Университет экономики» в областном центре.